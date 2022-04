Zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung über ihre digitalen Medien lädt die Stadtbücherei für Samstag, 30. April, ein. Von 10 bis 13 Uhr werden Interessierte über die Ausleihe digitaler Medien über die Webseite www.metropolbib.de und die Stadtbücherei-App informiert, mithilfe derer man unter anderem an Ausleihfristen erinnert wird und über die Medien verlängert werden können. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Besucher können ihr eigenes Gerät mitbringen. Auskunft gibt es unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de und persönlich in der Welschgasse 11. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Stadtbücherei stehen im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.