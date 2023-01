Wie die Ausleihe von E-Medien funktioniert, das will die Stadtbücherei bei einem kostenlosen Infonachmittag am Mittwoch, 11. Januar, von 14 bis 16 Uhr allen Interessierten zeigen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet, gibt das Team vor Ort Hilfestellung, verrät Tipps und Tricks und beantwortet offene Fragen. Eigene Geräte können mitgebracht werden. Auf der Homepage www.metropolbib.de finden die Nutzer eine große Auswahl an digitalen Medien, darunter E-Books, Audiodateien, E-Magazine und E-Paper für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mit der persönlichen Nummer des Büchereiausweises und einem Passwort können diese Medien ausgeliehen und herunterladen werden. Erklärt wird am Mittwoch auch, welche Endgeräte dafür genutzt werden können, wie die Onleihe-App funktioniert und wie man die Hilfeseite und das Userforum nutzt.

In der Reihe „Stadtbücherei digital“ werden in unregelmäßigen Abständen die digitalen Angebote des Hauses präsentiert und erklärt. Infos dazu gibt es auch unter Telefon 06233 89630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Stadtbücherei in der Welschgasse 11 (Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr). Infos zu den Angeboten und Veranstaltungen der Stadtbücherei gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei oder in der Veranstaltungsbroschüre, die im Haus ausliegt.