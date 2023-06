Die Stadtbücherei lädt Kinder ab drei Jahren am Donnerstag, 15. Juni, jeweils von 15 bis 16 und von 16.30 bis 17.30 Uhr, zu einer neuen Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Vorlese-Maxis“ ein. Auf dem Programm steht diesmal die Geschichte „Wo ist das Klopapier?“ von Susan Batori. Als „Bär“ aus seinem langen Schlaf erwacht, muss er ganz dringend. Mit einer Rolle Klopapier macht er sich auf den Weg, doch einige Tiere finden noch ganz andere Verwendungszwecke für das Klopapier. Langsam aber sicher wird die Rolle immer dünner ... Im Anschluss warten Spiel- und Kreativstationen auf die Kinder.

Die Teilnahme an der Vorlesestunde ist kostenlos, um Anmeldung unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 (Dienstag bis Donnerstag, 10 bis 18 Uhr) wird gebeten. Die nächste Ausgabe der „Vorlese-Maxis“ ist am Donnerstag, 13. Juli, geplant. Gelesen wird dann aus dem Buch „Der Flunkerfisch“.