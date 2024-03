Gemeinsam auf moderne Schatzsuche gehen – das können Jugendliche ab zwölf Jahren am Freitag, 15. März, von 15 bis 18 Uhr bei einer Geocaching-Tour mit dem Team der Stadtbücherei. Wie die Bibliothek in einer Pressemeldung erklärt, wird bei der trendigen Version der guten alten Schnitzeljagd mithilfe eines Smartphones oder GPS-Geräts anhand von Koordinaten nach einem geheimen Versteck gesucht. Dort befindet sich dann ein „Cache“, meist ein kleiner Behälter mit einem Logbuch (im Bild), in das sich die erfolgreichen Finder eintragen können. Danach wird das Buch an derselben Stelle wieder versteckt.

Treffpunkt für die Geocaching-Tour ist um 15 Uhr in der Stadtbücherei, wo die Schatzsuche auch wieder enden wird. Mitmachen können Jugendliche mit und ohne Vorkenntnisse. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich vor Ort in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten (dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr). Weitere Informationen zu den Aktionen und Veranstaltungen in der Stadtbücherei gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.