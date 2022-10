Mit Workshops, Kreativangeboten und einem Ausflug ins Museum bietet die Stadtbücherei Frankenthal Schülern ein Programm für die Herbstferien – das meiste davon sogar kostenlos.

Bei der Code Week, einer europaweiten Initiative, um Kinder und Jugendliche für die digitale Welt zu begeistern, geht es in der ersten Woche ab 17. Oktober ums Tüfteln und Programmieren. Ab dem 24. Oktober steht anlässlich des Tags der Bibliotheken kreatives Gestalten auf dem Programm.

Im Workshop „Mit Blue-Bot unterwegs“ (Montag, 17. Oktober, 10 bis 14 Uhr) lernen Kinder von sechs bis neun Jahren programmieren. Alle weiteren Angebote der Woche richten sich an Schüler ab acht Jahren. Ein eigenes Computerspiel erfinden können Kinder im Workshop „Mit Scratch programmieren: Mein erstes Fangspiel!“ (Dienstag, 18. Oktober, 10 bis 15 Uhr). Wie ein kleiner Roboter mit Farbsensoren selbstständig schwarzen Linien folgen kann, erkunden die Teilnehmer in dem Workshop „Mit Ozobot fantastische Welten entdecken“ (Mittwoch, 19. Oktober, 10 bis 15 Uhr).

Offenes Angebot für Familien

Mit der Miniplatine MaKey MaKey werden leitfähige Alltagsgegenstände in eine Computertastatur verwandelt und selbstaufgenommene Tonaufnahmen gesteuert (Donnerstag, 20. Oktober, 10 bis 15 Uhr). Um Leuchtdioden, Melodien und Sensoren geht es im Workshop „Mit Calliope Mini programmieren“ (Freitag, 21. Oktober, 10 bis 15 Uhr). Für Familien mit Kindern ab fünf Jahren gibt es in der ersten Ferienwoche am Montag, Dienstag und Freitag von 16 bis 18 Uhr eine offene Mitmachaktion mit Robotern.

Besuch bei „Lizzy“

Die zweite Woche der Herbstferien startet am bundesweiten Tag der Bibliotheken. Im Workshop „Wenn ich König*in der Bücherei wäre …“ (Montag, 24. Oktober, 10 bis 14 Uhr) entwerfen Kinder ab sieben Jahren einen Foto-Comic zur Zukunft der Bücherei. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro.

Mehr über ein mittelalterliche Pferdeskelett namens „Lizzy“, erfahren Teilnehmer ab sechs Jahren in einem Workshop mit Exkursion (Donnerstag, 27. Oktober, 14 bis 17 Uhr). Treffpunkt ist um 14 Uhr im Foyer des Erkenbert-Museums, Kanalstraße 1. Teilnahmegebühr: drei Euro. Spinnen werden am Freitag, 28. Oktober, 16.30 bis 17.30 Uhr, bei einem kostenlosen Halloween-Bastelnachmittag gefertigt.

Kontakt

Anmeldung unter Telefon 06233 89630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Stadtbücherei. Weitere Informationen unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.