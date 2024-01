Alle vier Posten im Vorstand des Fördervereins der Stadtbücherei sind im Februar neu zu besetzen. Die Stadt sucht Ehrenamtliche, die der Bücherei verbunden und bereit sind, in dem Verein mit rund 80 Mitgliedern Verantwortung zu übernehmen. Zu den Aufgaben, die die Vorstandsmitglieder untereinander aufteilen, gehören laut Pressemitteilung unter anderem die Organisation der jährlichen Mitgliederversammlung, die Verwaltung der Vereinsfinanzen, die Kommunikation mit den Mitgliedern, die Abstimmung mit der Stadtbücherei und die Weiterentwicklung des Vereins. Der Förderverein wurde 1994 gegründet. Er finanziert unter anderem Autorenlesungen, fördert Bildungsprojekte und unterstützt die Stadtbücherei bei der Anschaffung von Ausstattung oder Möbeln. Der derzeitige Vorstand besteht aus der Vorsitzenden Gudrun Pfeifer, ihrer Stellvertreterin Brigitte Kläser, Schatzmeister Thomas Furcht und Schriftführerin Andrea Kanis. Interessierte können sich bei Christine Wieder, Leiterin der Stadtbücherei, unter Telefon 06233 89 640 oder per E-Mail an christine.wieder@frankenthal.de melden.