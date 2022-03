„Die große Welt im Kleinformat“, heißt es am Donnerstag, 24. März, um 16 Uhr in der Stadtbücherei Frankenthal (Welschgasse 11). Dann zeigt das Erkenbert-Museum in seiner Reihe „Museum im Koffer“ Zinnfiguren aus seiner Sammlung und informiert darüber.

Als Spielzeug waren diese kleinen Plaketten aus Metall früher sehr beliebt, als Sammelobjekte sind sie es bis heute. Wie das Erkenbert-Museum mitteilt, erzählen die am Donnerstag gezeigten Figuren große Geschichten aus der weiten Welt. So werden in der Stadtbücherei unter anderem wilde und einheimische Tiere zu sehen sein. Manche der aus Zinn gegossenen Figuren zeigen einen barocken Hofstaat oder die Bierherstellung und den Biergenuss von Ägypten bis nach Deutschland.

Große Bandbreite an Themen

Über die große Bandbreite der Themen, die illustriert werden, soll in der Stadtbücherei genauso gesprochen werden wie über die Herstellung, die Verbreitung und die Nutzung der Figuren sowie ihren Sammlerwert, schreibt das Museum. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Es gelten die 3G-Regeln.

Das Erkenbert-Museum am Rathausplatz, das wegen einer grundlegenden Sanierung derzeit geschlossen ist, kommt mit dem „Museum im Koffer“ regelmäßig in die Stadtbücherei und in die Seniorenresidenz Frankenthaler Sonne. In diesem Format werden Objekte aus der Sammlung des Museums zu einem ausgewählten Thema mitgebracht. Ein Referent stellt die gezeigten Objekte vor und freut sich über eine rege Diskussion. Wie das Museum unterstreicht, soll der Austausch bei der Aktion im Vordergrund stehen.