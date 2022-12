„Eine gute Stunde Weihnachten“ – dazu laden die Bibliothekarinnen Gabriele Kölling und Andrea Henn-Gangnus am Montag, 15 Uhr, in die Stadtbücherei (Welschgasse 11) ein. Bei Kaffee, Tee und Gebäck werden weihnachtliche Geschichten und Gedichte vorgelesen oder mit Kamishibai-Bildkarten vorgeführt. Zudem wird gebastelt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter Telefon 06233 89-630 oder per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de.