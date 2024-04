Filme, Musik und Hörbücher streamen, E-Books, E-Paper, digitale und animierte Bilderbücher auf verschiedenen Endgeräten lesen, Wissen online nachschlagen: Interessierte können am Freitag, 19. April, die digitalen Angebote der Stadtbücherei ausprobieren. Wie es in einer Mitteilung heißt, wird von 15 bis 18 Uhr auch die Nutzung der Serviceangebote wie der Stadtbücherei-App, Metropol-Mediensuche oder der Homepage erklärt. „Die digitalen Angebote der Stadtbücherei sind rund um die Uhr verfügbar und per Internet von überall aufrufbar“, erklärt Büchereimitarbeiterin Corinna Bub. Mit einem Frankenthaler Büchereiausweis oder einer Metropol-Card könne – mit Ausweisnummer und Passwort – kostenlos auf alle digitalen Angebote zugegriffen werden. Die Veranstaltung ist für alle Altersgruppen geeignet. Interessierte können ihre eigenen Geräte mitbringen. Näheres gibt es unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.