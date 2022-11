Zugriff auf mehr als 7000 Zeitungen, Magazine und Zeitschriften aus aller Welt ermöglicht ein digitales Angebot der Stadtbücherei. Am Samstag wird es vorgestellt. Nutzer auf das digitale Angebot aufmerksam zu machen, ist Ziel der Mediensamstagen, die regelmäßig in der Stadtbücherei stattfinden. Am 26. November, 10 bis 13 Uhr, zeigt Medienpädagogin Dorle Voigt, wie man die Pressreader-Homepage und die Pressreader-App nutzt, über die man mit dem Büchereiausweis kostenlos digitale Zeitungen und Zeitschriften in über 60 Sprachen lesen kann. Eigene Endgeräte wie Smartphone oder Tablet können mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Veranstaltung ist kostenlos und laut Mitteilung für jedes Alter geeignet.