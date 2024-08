Familien mit Kindern ab acht Jahren können am Freitag, 23. August, von 15 bis 18 Uhr an der Forschungsstation der Stadtbücherei Kartonlandschaften bauen. Wie die Bibliothek weiter mitteilt, wird zum ersten Mal mit Schraubern, Dübeln und weiteren Werkzeugen gearbeitet. Eigene Kartons können mitgebracht und zu Pappkartonmöbeln, Spielhäusern oder Puppenhauszubehör umgebaut werden. Mit der Hilfe von Büchern mit cleveren Upcycling-Tricks sollen ganz neue, unerwartete Ideen und kunterbunte Kartons entstehen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung für die Aktion ist laut Bücherei nicht erforderlich. Kontakt Stadtbücherei: Telefon 06233 89 630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr. Weitere Informationen unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.