Wie kann das Tablet als kreatives Werkzeug im Unterricht, Kita-Alltag, in der Sprachförderung oder in außerschulischen Angeboten eingesetzt werden? Darum geht es laut Stadt bei der Fortbildung „Kreative Medienproduktion: Plakate, Comics & E-Books mit dem Tablet gestalten“ am Montag, 19. Februar, von 9 bis 13 Uhr in der Stadtbücherei. Im Mittelpunkt stünden das Fotografieren sowie die Präsentation von Bild und Text mit dem Tablet. Die Teilnehmer lernten anhand von Aufgaben Apps zur Präsentation von Fotos, Informationen, Meinungen oder Erlebnissen kennen. Neben einer kurzen Einführung in die jeweiligen Funktionsweisen und Möglichkeiten der Programme erläutert Dorle Voigt, Medienpädagogin der Stadtbücherei, technische Aspekte und grundlegende Gestaltungsmittel sowie pädagogische Einsatzmöglichkeiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Anmeldung bei der Bücherei, Welschgasse 11, E-Mail stadtbuecherei@frankenthal.de, Telefon 06233 89-630. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 10 bis 15 Uhr.