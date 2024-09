Die Stadtbücherei nimmt an einer europaweiten Studie der Forschungsgruppe Sentobib zu Angeboten und Erfahrungen in Bibliotheken teil. Die Online-Umfrage untersucht unter anderem, wie verschiedene Aspekte des Bibliotheksbesuchs erlebt werden und wie Nutzer die Angebote bewerten.

Die Umfrage kann einer Pressemeldung zufolge ab sofort bis Donnerstag, 31. Oktober, ausgefüllt werden. Den Link zur Teilnahme findet man auf der Webseite der Stadtbücherei unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei. Außerdem hängen in der Bibliothek QR-Codes zum Einscannen aus. Wer die Sentobib-Umfrage ausfüllt, hat die Möglichkeit, die Entwicklung der Stadtbücherei mitzugestalten und einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Angebote zu leisten, informiert die Stadt. Die Umfrage dauere etwa zehn Minuten und erfolge anonym. Außerdem könnten die Teilnehmer eine Reise gewinnen.

Entwickelt wurde die Studie von sechs europäischen Universitäten. An der Zusammenstellung des Fragebogens waren nationale Organisationen wie der Deutsche Bibliotheksverband beteiligt. Nach Abschluss der Umfrage erhalten alle teilnehmenden Büchereien einen Forschungsbericht mit den Ergebnissen ihrer Einrichtung. Diese fließen in den Bibliotheksentwicklungsplan des Landes Rheinland-Pfalz ein.

Weitere Informationen zur Studie gibt es in der Stadtbücherei unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 (Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr).