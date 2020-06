Gutscheine für Kultureinrichtungen in der Stadt, eine Spielekonsole und ein Aufenthalt im Freizeitpark: Die Preise für die landesweite Aktion Lesesommer können sich sehen lassen. Auch die Stadtbücherei Frankenthal nimmt wieder daran teil. Los geht es am 22. Juni – wegen der Corona-Pandemie wird diesmal aber alles etwas anders.

Teilnehmen an der Aktion, die jährlich mit rund 100.000 Euro vom Land Rheinland-Pfalz gefördert wird, können Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren. Voraussetzung ist ein Ausweis der Stadtbücherei Frankenthal, den man auch jetzt noch kostenlos beantragen kann. Eine Anmeldung ist ab Montag, 15. Juni, möglich – vor Ort in der Stadtbücherei, in den Schulen oder online unter www.lesesommer.de. Die Aktion läuft dann von Montag, 22. Juni, bis einschließlich Samstag, 22. August.

Höchstens drei Bücher können für die Aktion ausgeliehen werden. Eine Verlängerung der Leihfrist ist möglich. Wer sich überraschen lassen möchte, kann sich per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de ein Überraschungspaket zusammenstellen lassen. Wegen der Corona-Pandemie entfallen die anschließenden Interviews zum Inhalt der gelesenen Bücher. Laut Pressemitteilung stehen stattdessen andere Möglichkeiten zur Auswahl, für die die Leser einen Stempel in ihre Clubkarte bekommen – etwa für einen im Internet abgegebenen Buchtipp, das Ausfüllen eines Buchchecks oder einer kreativeren Herangehensweise in Form von Bildern oder Filmen. Tipps gibt es im Netz unter www.stadtbuecherei.padlet.org/aktionen/lesesommer.

Abgeben können die jungen Leser ihre Bewertungskarten, Buchtipp- oder Buchcheckvorlagen während der Öffnungszeiten am Infotisch der Kinderbücherei in der Stadtbücherei. Frist ist der 29. August. Sie zählen bei der landesweiten Verlosung als Lose. Der Hauptgewinn ist ein zweitägiger Aufenthalt im Europapark in Rust mit Übernachtung für vier Personen. Außerdem gibt es laut Pressemitteilung eine Nintendo Switch und eine Sofortbildkamera zu gewinnen. Jedes Kind erhält eine Urkunde und einen Gutschein vom Theater Alte Werkstatt. Für den Lesekönig gibt es einen Buchpreis. Ein Video von der Verlosung soll am 7. September auf der Webseite der Stadtbücherei zu finden sein. Mehr Informationen zur Aktion gibt es bei der Stadtbücherei Frankenthal, Telefon 89 630, oder unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.