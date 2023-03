Roboter, selbstfahrende Fahrzeuge oder Spione, die Alarm geben, sobald jemand vorbeikommt – all das und noch viel mehr können Kinder ab sechs Jahren mit ihren Eltern am Freitag, 24. März, von 15 bis 18 Uhr in der Stadtbücherei mit dem Lego-We-Do-Bausatz unter Anleitung oder frei nach Fantasie konstruieren und programmieren. Medienpädagogin Dorle Voigt steht mit Rat und Tat zur Seite. Laut einer Pressemitteilung ist die Teilnahme kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Die offenen Freitags-Mitmachangebote finden einmal monatlich in der Kinderbücherei statt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06233 89630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei oder persönlich in der Welschgasse 11 (dienstags bis freitags, 10 bis 18, und samstags, 10 bis 15 Uhr).