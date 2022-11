Mit zwei Aktionen für Kinder und Familien stimmt die Stadtbücherei Frankenthal auf die Winter- und Vorweihnachtszeit ein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bastelfreunde ab sechs Jahren können am Freitag, 25. November, um 16.30 Uhr mit Ingrid Leidenheimer zauberhafte Winterlandschaften gestalten. Aus buntem Papier soll ein Winterwald mit Tieren und einem leuchtenden Sternenhimmel entstehen. Nach dem Basteln wird in alter Tradition der Weihnachtsbaum der Bücherei geschmückt.

Den Advent feiert die Stadtbücherei mit weihnachtlichen Geschichten aus dem Kamishibai für Kinder ab drei Jahren. Bei dem aus Japan stammenden „Papiertheater“ werden mithilfe eines transportablen Holzrahmens mit Klapptüren, in den Bildtafeln eingeschoben werden, Geschichten erzählt. Am Dienstag, 29. November, um 16.30 Uhr geht es in den verschneiten Winterwald, in dem die Tiere sich gegenseitig ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk machen. Alle vorweihnachtlichen Veranstaltungen sind kostenlos. Allerdings wird um Anmeldung gebeten unter 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11.