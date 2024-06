Der Beirat für Migration und Integration lädt zusammen mit der Stadtbücherei am Donnerstag, 13. Juni, 19.30 Uhr, zu einem babylonischen Leseabend in die Stadtbücherei (Welschgasse 11) ein. Laut Mitteilung steht die Veranstaltung im Zeichen der Liebe. Die Besucher erwarten Texte, Kurzgeschichten und Gedichte in unterschiedlichen Landessprachen, die anschließend ins Deutsche übersetzt werden. Die Veranstalter wollen mit dem Abend auf die Vielfalt in Frankenthal hinweisen. Für das leibliche Wohl sorgen die ezidische Kulturgemeinde und der Förderverein der Stadtbücherei. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.