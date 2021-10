Bücher online bestellen: Wie das geht, erklärt eine Veranstaltung in der Stadtbücherei am Freitag. Wer Lesestoff mit anderen tauschen will, kann das am Samstag bei einer Bücherbörse tun. Und für Kinder gibt’s kostenlos Bastelmaterial.

Mindestens fünf Jahre alt sollten die Bastler sein, die noch bis Samstag Gespenster, Fledermäuse oder andere gruselige Gestalten zu Halloween fabrizieren wollen. Material und Anleitung gibt es kostenlos während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei. Die Basteleien können im Schaufenster ausgestellt oder mit nach Hause genommen werden.

Wer gerne wissen will, wie der Online-Katalog und die Stadtbücherei-App funktionieren, der ist am Freitag, 29. Oktober, von 10 bis 11 Uhr bei der Veranstaltungsreihe „Stadtbücherei digital“ richtig. Auf beiden Plattformen können Nutzer Medien aus dem Bestand suchen und Leihfristen verlängern. Die App, die vor Ort direkt installiert werden kann, bietet außerdem noch eine Erinnerungsfunktion und einen ISBN-Scanner, mit dem die Verfügbarkeit eines Buchs geprüft werden kann. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter Telefon 06233 89-630 oder per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de ist erforderlich. Es gilt die 3G-Regel.

Wer ein bis fünf gut erhaltene, aktuelle und neuere Bücher mitbringt, darf sich bei der Büchertauschbörse am Samstag, 30. Oktober, 10 bis 13 Uhr, die gleiche Anzahl vom Tisch wieder mitnehmen. Die Tauschaktion findet im Freien auf der Leseterrasse im Obergeschoss statt – mit Mundschutz und Abstand. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.