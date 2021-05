Nach ihrer Corona-Zwangspause öffnet die Stadtbücherei Frankenthal ab Montag, 17. Mai, wieder für den Ausleihbetrieb. Der zwischenzeitlich eingerichtete Abholservice ist nur noch in Ausnahmefällen möglich. Das hat die Verwaltung am Freitag angekündigt. Den Angaben zufolge müssen sich Besucher nicht anmelden und auch keinen negativen Corona-Test vorlegen. Ein paar Regeln gibt es trotzdem: In der Bücherei ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Die Anzahl an Besuchern ist begrenzt, um Hygienevorschriften und Abstandsregeln einhalten zu können. Geöffnet ist die Bücherei allein für Auswahl und Ausleihe von Medien. Sitzgelegenheiten, Lesecafé, Arbeitsplätze, Internet-PCs, Kopiergeräte, Spielsachen und der Gaming-Bereich können laut Stadt nicht genutzt werden. Medien zurückgeben sollen Kunden über die Box an der Ecke Sterngasse/Welschgasse. Während der Schließzeit seien Leihfristen pauschal um vier Wochen verlängert worden. Ab Mitte Juni müssen säumige Ausleiher wieder mit Mahnbriefen rechnen. Fristverlängerungen seien über den Online-Katalog der Stadtbücherei, per App, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder per Telefon unter der Nummer 06233 89-630 möglich. Die Öffnungszeiten: Montag, 14 bis 18 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 10 bis 13 Uhr.