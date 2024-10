Seit 1995 findet jedes Jahr am 24. Oktober deutschlandweit der Tag der Bibliotheken statt. Die Aktion soll neugierig und aufmerksam auf die Einrichtungen und ihre vielseitigen Angebote machen. Auch das Team der Stadtbücherei Frankenthal hat sich für den Tag einiges ausgedacht.

In der Kinderbücherei werden Familien mit Kindern ab vier Jahren am kommenden Donnerstag in die spannende Welt der Bücher entführt. Ab 15 Uhr gibt es laut einer Pressemitteilung immer zur vollen Stunde eine Lesung mit jeweils einer anderen Erzählung in der Bilderbuchecke. Gelesen werden Geschichten, die bisher nur zu Führungen für Schulen und Kindergärten eingesetzt wurden.

Für Groß und Klein gibt es an dem Tag einiges zu entdecken, etwa die digitalen Medien in der Stadtbücherei. Man kann Filme und Hörbücher streamen, Bücher und Zeitschriften lesen, mit speziellen Figuren spielerisch lernen oder sich von einem interaktiven Lesebären vorlesen lassen. Alle Angebote sind zwischen 15 und 18 Uhr nutzbar.

Bei einem Upcycling-Workshop am Freitag, 25. Oktober, 15 bis 17 Uhr, zeigen die Bücherei-Mitarbeiterinnen Nadine Reuber und Corinna Bub, was sich etwa aus Klebebandhülsen, Papprollen und Folienresten zaubern lässt. Familien mit Kindern ab sechs Jahren können laut Stadtbücherei bei der „Freitagsaktion: Upcyclingkarten“ ihre Kreativität ausleben und persönliche Klappkarten basteln. Wer will, kann kleine Mengen Papier und Pappe oder andere ausrangierte Dinge zur Verarbeitung mitbringen.

Mit Erde gefüllte Tassen

Wer dann schon einmal in der Stadtbücherei ist, kann auch gleich einen Blick auf die Forschungsstationen in der Kinderbücherei werfen, an denen es aktuell um die Themen Müll und Umweltschutz geht. Wie lange unterschiedliche Papiersorten zum Verrotten brauchen, kann in kleinen mit Erde gefüllten Tassen überprüft werden. Zudem gibt es Informationen über den Recyclingweg und Herstellungsprozess von Papier. Die Forschungsstationen können an jedem Öffnungstag der Bücherei selbstständig genutzt werden.

„Hokuspokus mit Zauberer Rabanus“ heißt es am Samstag, 26. Oktober, 11 bis 12 Uhr, in einer Zaubershow. Dann führen die Zauberlehrlinge eines bereits ausgebuchten einwöchigen Zauberlehrgangs mit Hans-Jürgen Stiner ihre erlernten Tricks vor. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Die Zaubershow am Samstag und auch alle anderen Angebote am Donnerstag und Freitag sind kostenfrei und ohne Anmeldung nutzbar.

Informationen zu allen Aktionen der Stadtbücherei gibt es unter Telefon 06233 89-630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei oder persönlich in der Welschgasse 11 (Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, samstags, 10 bis 15 Uhr).