„Probier’s mal mit Gemütlichkeit!“ heißt es am Mittwoch, 17. Januar, in der Stadtbücherei. Von 15 bis 18 Uhr können interessierte Jugendliche dabei mithelfen, den Jugendbereich aufzupeppen und neu zu gestalten.

Das Motto lautet „Mach die Jugendbib schick“. Gemütlicher soll es dort werden, teilt die Stadtbücherei in einer Presseankündigung mit. Gemeinsam können Jugendliche ab zwölf Jahren demnach an verschieden Stationen kreativ werden. „Do it yourself“ (mach es selbst) heißt es etwa, wenn aus Tonkartons Pflanzen gebastelt und – passend dazu – Tetra Paks zu Töpfen upgecycelt werden sollen. Auch die Gestaltung einer Wunschbox für zukünftige Projektideen steht auf dem Plan.

Wer schon jetzt eine tolle Idee hat, wie der Jugendbereich schöner werden könnte, kann diese im Vorfeld per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de senden. Wer am Mittwoch dabei sein will, kann einfach vorbeikommen, der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei. Infos zu dieser und weiteren Aktionen in der Bücherei gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.