Die Veranstaltungsreihe „Stadtbücherei digital“ geht in die nächste Runde. Am Freitag, 24. September, von 10 bis 12 Uhr, gibt die Stadtbücherei Frankenthal einen Überblick über ihre Nachschlagewerke Duden, Brockhaus und Munzinger, die auch in digitaler Form zur Verfügung stehen. Sie können jederzeit und von jedem internetfähigen Gerät verwendet werden. Teilnehmer können eigene Laptops, Tablets und Smartphones mitbringen, um die notwendigen Apps gleich zu installieren. Dafür kann das kostenlose WLAN der Stadtbücherei genutzt werden. Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an Erwachsene. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Das ist persönlich zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei, per E-Mail oder telefonisch unter 06233 89630 möglich. Es gelten Maskenpflicht, Abstandsregeln sowie die 3G-Regel.