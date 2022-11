Ab dem 7. November erweitert die Stadtbücherei Frankenthal ihre Öffnungszeiten um sechs Stunden pro Woche. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Samstags hat die Bücherei bis 15 Uhr geöffnet, statt wie bisher bis 13 Uhr. Dienstags bis freitags lade sie durchgehend von 10 bis 18 Uhr zum Stöbern und Ausleihen ein. Montags bleibt die Stadtbücherei geschlossen. Weitere Informationen geben Mitarbeiter telefonisch unter 06233 89-630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich vor Ort in der Welschgasse 11.