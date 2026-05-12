Das Stadtarchiv Frankenthal erweitert sein digitales Angebot. Über das bundesweite Archivportal D stehen laut Mitteilung ab sofort weitere zentrale Quellenbestände in hoher Qualität online zur Verfügung. Ergänzend zu den bereits verfügbaren Digitalisaten von Altbeständen des 18. und 19. Jahrhunderts können damit nun noch mehr historische Unterlagen bequem von zu Hause aus recherchiert werden. Einen Meilenstein in der Digitalisierungsstrategie des Stadtarchivs stellt insbesondere die Online-Veröffentlichung der ab dem 16. Jahrhundert überlieferten Kirchenbücher beider Konfessionen dar. Gerade für die Familienforschung eröffnen diese Unterlagen vielfältige Möglichkeiten zur Ahnen- und Herkunftsforschung und stellen eine wertvolle Quelle zur regionalen Geschichte dar. Darüber hinaus sind nun auch Rechnungsbestände des 18. und 19. Jahrhunderts digital zugänglich. Hinter den auf den ersten Blick unscheinbaren Verwaltungsunterlagen verbergen sich zahlreiche spannende Einblicke in die Geschichte Frankenthals und den Alltag früherer Generationen. So dokumentieren die Gemeinderechnungen des Jahres 1801/02 unter anderem die politische Situation während der sogenannten „französischen Zeit“ in der Pfalz. Weitere Informationen zum digitalen Stadtarchiv sind unter www.frankenthal.de/stadtarchiv zu finden.