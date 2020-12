Einen „bedeutenden Neuzugang“ meldet die Frankenthaler Stadtverwaltung für das Stadtarchiv: Der aufgelöste Kunstverein Die Treidler hat dem Archiv Unterlagen zur dauerhaften Aufbewahrung übergeben.

Alis Hoppenrath, ehemalige Vorsitzende und Liquidatorin des aufgelösten Kunstvereins, übergab dem Archiv unter anderem Akten zu einzelnen Ausstellungen mit zugehörigen Fotos und Plakaten, aber auch Unterlagen zur Vereinsarbeit wie Protokolle von Mitgliederversammlungen, die die vielfältigen Aktivitäten des Vereins und seine Verankerung im Kulturleben der Stadt Frankenthal dokumentieren. Die ebenfalls archivierten Gästebücher spiegeln die Resonanz der Arbeit des Vereins in der Frankenthaler Bevölkerung und darüber hinaus wider.

„Wichtige Ergänzung“

Bei der Unterzeichnung des Vertrags zur dauerhaften Übernahme der Unterlagen betonten Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und die Leiterin des Stadtarchivs, Dörte Kaufmann, die Bedeutung dieser Quellen zur Kulturgeschichte der Stadt. „Das Stadtarchiv zielt darauf ab, die lokale Lebenswirklichkeit in all ihren Facetten abzubilden“, hält die Verwaltung dazu fest. „Unterlagen von Vereinen stellen insofern eine wichtige Ergänzung zur amtlichen Überlieferung im Archiv dar.“

Die Unterlagen aus dem Archiv der Treidler werden nun „im Stadtarchiv fachgerecht aufbereitet und verzeichnet und stehen nach Ablauf der archivgesetzlichen Schutzfristen der Forschung und Öffentlichkeit zur Benutzung und Auswertung zur Verfügung“, so die Stadt.

1972 gegründet

Der Kunstverein Die Treidler wurde 1972 gegründet und 2020 aufgelöst. Kunstfreunde, aber auch Kunstschaffende waren Mitglieder des Vereins, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, das Verständnis für bildende Kunst zu fördern. Jährliche Ausstellungen mit regionalen, aber auch nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern zählten ebenso zu seinen Aktivitäten wie die Organisation von Gesprächen zur Kunst oder die Leitung einer Kreativen Werkstatt. Mit Malereien und Reliefs nahm der Verein zudem Einfluss auf das Erscheinungsbild der Stadt Frankenthal.

So präsentierten die Treidler nach einem Ausstellungsprojekt mit dem Titel „Wegmarken“ zum Kultursommer 2001 neben einer klassischen Ausstellung Stahlplastiken von Ingo Glass im öffentlichen Raum. Sie kamen so gut an, dass die Stadt die Arbeit mit dem Titel „Ergänzung“ aus Mitteln der Kulturstiftung der Sparkasse kaufte. Sie steht nun auf einem Platz vor dem Rathaus.