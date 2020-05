An Wochenenden mit hohem Besucheraufkommen will die Stadt Worms mehrmals am Tage im Naherholungsgebiet Wormser Wäldchen kontrollieren und Falschparker „konsequent abschleppen lassen“. Das teilt die Stadt mit.

Bei sommerlichen Temperaturen lockt das Wormser Wäldchen zu einem Abstecher ins Grüne. Doch leider führten insbesondere falsch geparkte Autos auf den engen Straßen regelmäßig zu Verkehrsproblemen. Bei einem Wochenendeinsatz des städtischen Kontroll- und Vollzugsdienstes mussten die Mitarbeiter jüngst 25 Fahrzeughalter, die ihr Auto im Halteverbot abgestellt hatten, verwarnen, 51 falsch geparkte Autos mussten umgeparkt werden, sechs wurden abgeschleppt.

Durch diese Aktion bestärkt, kündigte der zuständige Dezernent Hans-Joachim Kosubek (CDU) weitere Großkontrollen an den besucherstarken Wochenenden an.