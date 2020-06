Frankenthal ist eine von elf Kommunen, die im Juni mit Unterstützung der Energieagentur Rheinland-Pfalz damit beginnen, gezielt den Verbrauch von Wärme und Strom in ihren Liegenschaften – Verwaltungs- und Schulgebäude und Kindergärten – genauer zu untersuchen. Das hat die Agentur mit Sitz in Kaiserslautern am Montag mitgeteilt. Ziel sei es, die Energiekosten zum Beispiel in Zusammenhang mit Gebäudezustand und Nutzerverhalten „systematisch zu betrachten“. Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat nach eigenen Angaben in den vergangenen fünf Jahren bereits viele Kommunen im Land beim Entwickeln eines Energiemanagements begleitet. Das Projekt werde nun neu aufgelegt. Insgesamt elf Kommunen beteiligten sich an der damit verbundenen Schulungsreihe – neben Frankenthal sind noch die Kreisstädte Germersheim und Grünstadt, die Kreise Südliche Weinstraße, Germersheim und Bad Dürkheim sowie die Verbandsgemeinden Annweiler, Dannstadt-Schauernheim, Lambsheim-Heßheim und Rheinauen dabei.