Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Überquellende Papierkörbe in der Fußgängerzone, achtlos weggeworfener Verpackungsmüll in Parks – es gibt ein paar wirklich unschöne Ecken in Frankenthal. Das hat sich nach Beobachtung der Stadt während der Corona-Zeit verschärft.

Als Hauptgrund für das Phänomen nannte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) am Montag im Betriebsausschuss, dass die Gaststätten monatelang geschlossen gewesen