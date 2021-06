Krebsarten, die ursprünglich in anderen Regionen der Erde beheimatet waren, können das Gleichgewicht in heimischen Gewässern empfindlich stören. Die Stadt Frankenthal hat deshalb vergangenen August ihre Bemühungen verstärkt, die Tiere zu fangen. Doch die können sich schnell vermehren, weil sie bei der Partnersuche nicht wählerisch sind.

Im Stadtgebiet sind es insbesondere der Marmor- und der Kamberkrebs, beides Einwanderer aus Nordamerika, die den Verantwortlichen Sorgen bereiten. Das machte ein Bericht der Unteren Naturschutzbehörde deutlich. Ein weiterer Einwanderer, der Rote Amerikanische Sumpfkrebs, steht quasi schon vor der Haustür. Er wurde im Rhein-Pfalz-Kreis, insbesondere im Schrakelbach nordöstlich von Heßheim, bereits zahlreich nachgewiesen.

Nachdem im Oktober 2019 der „Rote Amerikaner“ in einem Biotop bei Großniedesheim gesichtet wurde, seien auf Anregung der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises der Kräppel- und der Schappertweiher untersucht worden, heißt es in dem Bericht. Der „Rote Amerikaner“ sei dort allerdings nicht gefunden worden. Dafür der Marmorkrebs – aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt ebenfalls besorgniserregend, da der häufig in Aquarien gehaltene Krebs sich eingeschlechtlich und somit sehr schnell fortpflanzen kann. Mit weitreichenden Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt.

Fischereiverein hilft bei Fangaktion

Deshalb soll die Population möglichst stark verkleinert werden. Hierfür schaffte die Stadt Reusen, also stationäre Fangvorrichtungen aus Korb-, Netz- oder Drahtgeflecht, und Lockfutter an. Ihn ganz zu verbannen, wird nach Einschätzung der Naturschützer wohl nicht gelingen. Um eine Strategie zu entwickeln, wurde eine Fachfirma beauftragt. Am Kräppelweiher wurden laut Bericht bisher zirka 1600 Krebse gefangen, die Hälfte davon seien Marmorkrebse. In den Nachbargewässern des Kräppelweihers gibt es noch keine Hinweise auf deren Verbreitung.

Nachgewiesen wurde der Marmorkrebs jedoch auch im Scherr’schen Weiher im Kleinen Wald, der in die Fangaktionen nun ebenfalls mit einbezogen wurde. Auch hier ist die Gefahr der Besiedlung benachbarter Gewässer, zum Beispiel im Strandbad, groß. Mitglieder des Fischereivereins unterstützen die Stadt, da die Krebse nur von Fischereiberechtigten gefangen werden dürfen. Zusätzlich wurden in den Kräppelweiher Aale eingesetzt, um die Bekämpfung der Krebse auch auf diese Art zu fördern.