Die Stadtverwaltung Frankenthal möchte sich bereit erklären, zusätzlich bis zu zehn Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag legt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) dem Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 27. Oktober, vor. Die öffentliche Sitzung im großen Saal des Congress-Forums beginnt um 17 Uhr. Hebich nimmt bei der Initiative Bezug auf den Beschluss der Bundesregierung, nach dem Großbrand in dem griechischen Aufnahmelager Moria auf der Insel Lesbos 1553 Personen in Deutschland aufzunehmen, die im Asylverfahren bereits ein Internationales Schutzrecht erhalten haben. Die Fraktion Grüne/Offene Liste fordert in einem eigenen Antrag, dass die Stadt auch „Geflüchtete aus der Seenotrettung im Mittelmeer“ aufnehmen solle; in der Beschlussvorlage der Verwaltung wird dem ausdrücklich widersprochen. Die AfD-Fraktion hat zum Thema „Flüchtlinge aus Moria“ eine Anfrage eingebracht, in der unter anderem kritisiert wird, dass „anstelle kranker Frauen und Kinder fast immer gesunde junge Männer eintreffen“.

Der Verkaufserlös der Strohhutfestbuttons 2020 in Höhe von 18.550 Euro soll nach einem Vorschlag der Verwaltung „den sonst am Strohhutfest teilnehmenden Frankenthaler Vereinen“ zugute kommen. Zu den weiteren Themen, mit denen sich der Ausschuss befasst, gehören unter anderem der Jahresbericht 2019 der Gleichstellungsbeauftragten, das Aldi-Bauprojekt in der Wormser Straße und die Brandschutzsanierung der Friedrich-Ebert-Realschule plus.