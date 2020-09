„Lebensräume schaffen – statt Schottergärten“ – so hat die Stadtverwaltung einen Flyer betitelt, mit dem sie künftig bei Bauherren dafür werben will, Gärten vielfältig zu bepflanzen und auf die in den vergangenen Jahren in Mode gekommenen Steinflächen zu verzichten. Unter anderem führen die Autoren der Infobroschüre die Minderung der Hitze im Sommer und das bessere Versickern von Oberflächenwasser als Argument für begrünte Freiflächen an. Aufgelistet sind darüber hinaus auch besonders empfehlenswerte Kleinbäume, Sträucher, Kletterpflanzen und Stauden. Wo es möglich ist, sollen Schottergärten auch über entsprechende Festlegungen in Bebauungsplänen verhindert werden, hieß es bei der Vorstellung des Projekts im Planungs- und Umweltausschuss.