Die Stadtverwaltung will wegen der Forderung der FWG-Stadtratsfraktion, das Einhalten der Corona-Regeln stärker zu kontrollieren, nicht von ihrer bisherigen Strategie abrücken. In einer Stellungnahme zu dem offenen Brief der Freien Wähler verweist sie auf Anzahl und Frequenz von Streifen, verhängte Bußgelder und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit.

Corona-Kontrollen liefen seit Beginn der Pandemie: Anfangs seien werktags bis zu sechs zweiköpfige Teams im Stadtgebiet unterwegs gewesen, an den Wochenenden drei bis fünf Teams. Dies seien Leute des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD), ergänzt um Poolkräfte, Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung, Anlagenaufseher und Verwaltungsmitarbeiter. Weil sich die Regeln zuletzt häufig geändert hätten und der Aufwand für die Schulung hoch sei, würden derzeit KVD, Poolkräfte und Verkehrsüberwachung eingesetzt.

Alleine der Vollzugsdienst habe bereits in diesem Jahr rund 1500 Corona-Kontrollen gemacht. Unterstützung gebe es dabei vonseiten der Polizei. Die Aktivitäten des KVD blieben auch nicht folgenlos: Seit März 2020 wurden laut Stadt Bußgelder in Gesamthöhe von 80.000 Euro verhängt – der Großteil im Bereich von 50 bis 200 Euro. 500 Ordnungswidrigkeitsverfahren seien eingeleitet worden; fast die gleiche Anzahl werde geprüft.

Was in dem offenen Brief der FWG geschilderte Beobachtungen angeht, hält die Verwaltung fest: Nicht jeder vermeintliche Verstoß sei auch einer. So hätten manche Leute ärztliche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht. Schwierig sei es auch bei größeren Gruppen. „Wenn es sich dabei um einen Hausstand handelt, sind auch solche Treffen rechtlich zulässig.“ Ein kurzes Zusammentreffen mehrerer Personen sei keine verbotene Ansammlung im Sinne der Corona-Bekämpfungs-Verordnung des Landes.

Veranlassung zu mehr Öffentlichkeitsarbeit sieht die Verwaltung nicht. Die gängigen Regeln seien in der Bevölkerung bekannt, heißt es in der Stellungnahme. Auf die Maskenpflicht in der Innenstadt etwa wiesen Schilder hin. Neuerungen würden über „alle verfügbaren Kommunikationskanäle“ verbreitet. Eine darüber hinausgehende Kampagne sei keine „zielführende und angemessene Verwendung kommunaler Mittel“.