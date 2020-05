Die Stadtsportplakette, der Sportehrenbrief und die Ehrengabe kommen in diesen Tagen per Post zu den Sportlern. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die von der Stadt geplante Würdigung der im vergangenen Jahr erzielten Leistungen nach einer ersten Terminverschiebung erneut ausfallen.

„Auch wenn eine persönliche Übergabe an die Preisträger derzeit nicht möglich ist, bekommt so jeder Athlet seine Anerkennung – seine Urkunde mit Pokal oder das Sportabzeichen“, teilt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) mit. „2019 haben 63 Ausnahmetalente mit ihren hervorragenden sportlichen Leistungen geglänzt.“ Drei Athleten erhalten die Stadtsportplakette in Bronze, 28 in Silber, 32 in Gold. Darunter sind Deutsche Meister, Europameister und Weltmeister.

Auch Mitglieder in Leitungsfunktionen geehrt

Geehrt werden neben aktiven Sportlern auch Vereinsmitglieder, die ihre Clubs in besonderem Maße in einer Leitungsfunktion unterstützt haben. So geht die Ehrengabe mit Urkunde der Stadt für langjähriges Wirken für den Sport (mindestens 15 Jahre) diesmal an Rudolf Wiedemann vom Automobil- und Motorradclub (AMC) Frankenthal. Den Sportehrenbrief für hervorragendes Wirken für den Sport (mindestens 20 Jahre) erhalten Werner Essig (SV Studernheim), Horst-Dietrich Schulz (Judo-Club Frankenthal) und Peter Breininger (AMC Frankenthal).

Die Sportlerehrung hätte nach der Absage im März eigentlich am vergangenen Samstag stattfinden sollen. Wegen der anhaltenden Corona-Krise musste die Veranstaltung aber auch zu diesem späteren Zeitpunkt ausfallen, teilt die Stadt mit.

Stadtsportplakette