„Herausragendes, modernes Volkstheater“ will die Stadt Frankenthal ab 2024 mit einem „Pfälzischen Theaterpreis“ fördern. Er soll den bisherigen Mundarttheaterpreis ersetzen, der bislang alle drei Jahre ausgeschrieben wurde. Die Resonanz auf diesen Wettbewerb war zuletzt „überschaubar“, wie Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) im Kulturausschuss informierte. 2021 wurde er abgesagt, weil es nur drei Einsendungen gab. Es hätten immer dieselben Autoren mitgemischt, die Texte seien „herausfordernd für die Lektoren“ und oft problematisch in der Aufführbarkeit gewesen. Der Theaterpreis soll deshalb künftig auch für professionelle Ensembles geöffnet werden. Einsendungen sollen in Mundart wie Hochdeutsch möglich sein, aber auf die Region Pfalz beschränkt bleiben. Neben dem mit 2500 Euro dotierten Jurypreis wird ein mit 2000 Euro dotierter Publikumspreis ausgelobt. So hofft die Stadt, das Interesse an dem Wettbewerb unter Bürgern zu steigern.