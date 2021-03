Die Stadt Frankenthal zieht aus dem langanhaltend hohen Inzidenzwert Konsequenzen und verlängert die Corona-Maßnahmen bis mindestens 9. April. Das teilte die Pressestelle am Freitag mit. Lockerungen seien erst wieder möglich, wenn der Inzidenzwert – also die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – eine Woche lang unter die 100er-Marke falle. So sieht es die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vor. Die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr bleibt.

Weiterhin kein Präsenzunterricht in Schulen

In den Schulen bleibt der Präsenzunterricht ab Klassenstufe fünf ausgesetzt. Ab 12. April sollen sich Schüler und Lehrer regelmäßig selbst auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen und in den Wechselunterricht zurückkehren. In den Kitas findet ab Montag, 29. März, „Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen statt“, heißt es von der Stadt. Gruppen würden strikt getrennt, es könne zu „Einschränkungen bei den Betreuungszeiten“ kommen. Die Stadt stelle für die Erzieher weitere Selbsttests zur Verfügung.

Baumärkte bleiben geöffnet

Die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum bleiben bestehen: Erlaubt sind nur Treffen mit Personen aus dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person. Der Einzelhandel bleibt geschlossen, Terminshopping für Einzelpersonen sowie Abhol-, Liefer- und Bringdienste (auch nach 21 Uhr) sind laut Stadt weiterhin möglich. Lebensmittelmärkte, Drogerien, Apotheken, Sanitäts- und Reformhäuser, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Zeitungs- und Zeitschriftenläden, Buchhandlungen, Baumärkte, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte, Blumenfachgeschäfte, Gärtnereien, Gartenbaubetriebe, Gartenbaumärkte und ähnlichen Einrichtungen sind geöffnet. Der Wochenmarkt findet weiterhin statt. Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios bleiben zu, Optiker, Hörgeräteakustiker, Physiotherapeuten, Frisöre und Fußpfleger können ihre Türen offen lassen. Zwischen 21 und 6 Uhr gilt ein Verkaufsverbot für Alkohol.

Sport nur mit dem eigenen Haushalt

Sport ist im Freien ausschließlich alleine, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands zulässig. Training in Gruppen ist untersagt. Museen, Büchereien und Galerien müssen geschlossen werden. Die Musikschulen dürfen im Einzelunterricht weiterhin öffnen. Gläubige können Ostergottesdienste an den Feiertagen besuchen.

Stand Freitag, 14 Uhr, verzeichnete das zuständige Gesundheitsamt in Ludwigshafen innerhalb von 24 Stunden zwei Neuinfektionen in der Stadt. 204 Personen gelten aktuell als infiziert. Das Landesuntersuchungsamt beziffert die 7-Tage-Inzidenz mit 92,3. Die Allgemeinverfügung ist im Wortlaut inklusive detaillierter Begründung auf www.corona-frankenthal.de zu finden.