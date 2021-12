Die Stadt Frankenthal hat ihr Verbot für alle unangemeldeten Corona-Protestveranstaltungen bis 3. Januar verlängert. Begründet wird das mit dem Schutz der Bevölkerung – und mit der zunehmenden Radikalisierung der Teilnehmer.Bereits am Sonntag hatte die Verwaltung eine Allgemeinverfügung erlassen, die auf das Verbot einer für Montagabend angekündigten Zusammenkunft von Gegnern der Corona-Maßnahmen zielte. Die Teilnahme an einer Veranstaltung, die in irgendeinem Zusammenhang mit den als „Montagsspaziergang“ deklarierten Demonstrationen steht, ist nun auch bis Anfang 2022 nicht erlaubt. Das Verbot gelte für alle Wochentage und unabhängig davon, ob die Zusammenkünfte einmalig oder wiederholt stattfinden, betont Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU).

