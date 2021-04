Den Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, am Sonntag, 18. April, in ganz Deutschland der Opfer der Corona-Pandemie zu gedenken, wollen die Kirchengemeinden in Frankenthal aufgreifen. In allen evangelischen und katholischen Kirchen in der Stadt und den Vororten werden um 10 Uhr die Glocken läuten. Außerdem wird die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit im 9-Uhr-Gottesdienst, der nicht öffentlich ist, aber per Livestream aus der St. Thomas-Morus-Kirche übertragen wird, für die Opfer und Betroffenen beten und Kerzen entzünden. „Es soll aber auch all derer gedacht werden, die sich seit Beginn der Pandemie in übergroßer Kraftanstrengung für andere eingesetzt haben“, teilte Pfarrer Stefan Mühl mit.

Auf dem Hauptfriedhof soll eine zentrale Gedenkstelle eingerichtet werden. Neben einem Kranz der Stadtverwaltung können vor der Trauerhalle Kerzen und Blumen abgelegt werden. Vor allen Verwaltungsgebäuden und auf dem Hauptfriedhof wehen die Flaggen als Zeichen des Gedenkens auf halbmast.

In Frankenthal sind seit Beginn der Pandemie 49 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, bundesweit gab es fast 80.000 Corona-Tote. „Diese Zahlen machen betroffen, denn dahinter stehen 80.000 Gesichter, 80.000 Lebensgeschichten und eine Vielzahl trauernder Angehöriger“, wird Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.