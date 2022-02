Die statt Umzug und Prunksitzungen für Sonntag, 27. Februar, geplante Glühweinwanderung fällt dem aktuellen Infektionsgeschehen zum Opfer. Die Stadtverwaltung und die Frankenthaler Fasnachtsvereine haben die Veranstaltung nach eigenen Angaben abgesagt. Vorgesehen war, dass sich die Vereine beim sogenannten Glühwein-Walk an Ständen in der Innenstadt präsentieren. „Wir hatten uns sehr darauf gefreut, den Narren an diesem Tag eine kleine Alternative zum Umzug zu bieten. Leider halten wir mit Blick auf rasant steigende Infektionszahlen auch den geplanten Glühwein-Walk für nicht durchführbar“, zitiert die Stadt Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU).

Alternative im Sommer

Thomas Kehl, Sitzungspräsident der Chorania und Vertreter der Vereine, ergänzt: „Fasnacht, wie wir sie lieben, lebt von Freude, Ausgelassenheit und Nähe. In der aktuellen Situation ist daran nicht zu denken.“ Das Geplante wäre eine Veranstaltung „mit angezogener Handbremse“ gewesen. Kehl betont in der Mitteilung der Stadt: „Wir sehen uns als Fasnachtsvereine auch in einer gesellschaftlichen Verantwortung.“ Sobald es die Lage zulässt, möchten die Vereine sich in ähnlicher Weise präsentieren. Eine mögliche Variante: eine gemeinsame Schorlewanderung von Mörscher Wasserhinkele, Chorania, KG Royal, Rosenkavalieren, Gockelswoog, Frankenthaler Carnevalverein und Hallodria im Sommer.