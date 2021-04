Über gesetzliche Grundlagen einer rechtlichen Betreuung und Unterstützungsangebote für ehrenamtliche Betreuer informiert die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Awo-Betreuungsverein am Donnerstag, 15. April, 18 Uhr, bei einer Videokonferenz. Der Leiter des Betreuungsvereins, Jerry Schackert, führt ins Thema Betreuungsrecht ein; anschließend können die Teilnehmer Fragen stellen und das Beratungsangebot der Arbeiterwohlfahrt kennenlernen. Für die Teilnahme bittet der Verein um eine Anmeldung bis Mittwoch, 14. April, unter der Telefonnummer 06233-369030 oder per E-Mail an info@awo-betreuungsverein-ft.de. Rechtliche Betreuung ist dann notwendig, wenn eine Person nicht mehr über sich selbst bestimmen kann – beispielsweise als Folge einer Krankheit oder eines Unfalls.