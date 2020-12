Wahlkreisvorschläge für die Landtagswahl 2021 können im Frankenthaler Rathaus letztmals noch am Montag, 28. Dezember, von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie am Dienstag, 29. Dezember, von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr eingereicht werden. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Die Anmeldung am Seiteneingang des Rathauses ist erforderlich.

Außerdem sucht die Stadtverwaltung noch freiwillige Helfer, die sie bei der Wahl am 14. März 2021 unterstützen. Zu den Aufgaben dieser Freiwilligen gehören unter anderem die Ausgabe der Stimmzettel, die Kontrolle des Wählerverzeichnisses sowie das Auszählen der Stimmen und die Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk. „Spezielle Kenntnisse sind nicht erforderlich“, erklärt die Verwaltung. „Einzige Voraussetzungen: Helfer müssen selbst wahlberechtigt sein und am Wahlsonntag Zeit haben. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet.“

Angeleitet und unterstützt werden die Helfer durch den jeweiligen Wahlvorstand. Jeder Wahlvorstand besteht aus sechs bis acht Personen, die sich teilweise bereits seit vielen Jahren im Rahmen der Wahlen engagieren. Insgesamt sind rund 400 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Als „Dankeschön“ erhalten Wahlhelfer 25 Euro und einen Kinogutschein für das Lux-Kino in Frankenthal.

Auch wenn noch nicht absehbar ist, wie sich die Corona-Pandemie bis zum Frühjahr entwickelt – der Schutz von Wahlhelfern und Wählern steht laut Verwaltung „bei den Planungen an erster Stelle“. In Absprache mit dem Landeswahlleiter entwickelt die Stadtverwaltung derzeit ein Hygienekonzept. Nähere Informationen erhalten Interessierte auf Nachfrage bei der Verwaltung.

Wer als Wahlhelfer aktiv werden möchte, wird gebeten, sich telefonisch bis zum 22. Januar unter der Nummer 06233 89 857 oder per E-Mail an die Adresse wahlen@frankenthal.de im Rathaus zu melden.