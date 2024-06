Nach dem Stadtrat wird auch der Seniorenbeirat in diesem Jahr neu gewählt. Gesucht werden laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung deshalb Bürgerinnen und Bürger, die in dem Gremium ehrenamtlich mitwirken und die Interessen der Frankenthaler Senioren vertreten möchten. Wie beim Stadtrat dauert die Amtszeit fünf Jahre. Bewerben kann sich, wer mindestens 60 Jahre alt ist, in Frankenthal wohnt und seine Kompetenzen, Lebenserfahrung sowie Menschenkenntnis in die Arbeit des Seniorenbeirats einbringen möchte – unabhängig von Parteien-, Verbands- oder Institutionszugehörigkeit.

Wie die Verwaltung weiter informiert, kümmert sich der Seniorenbeirat neben der Beratung der städtischen Gremien um Themen und Angebote, die seniorenrelevant, aber keine Pflichtaufgaben der Kommune sind. In den vergangenen Jahren seien in Frankenthal zahlreiche Projekte umgesetzt worden, an denen der Beirat beteiligt gewesen sei, wie etwa die Gemeindeschwestern plus, der Seniorentreff im Pilgerpfad, die Überarbeitung der Linienführung der Stadtbusse oder die Anschaffung und Aufstellung von Bewegungsgeräten im Metznerpark. Wer Interesse an einer Bewerbung hat, erhält in der Geschäftsstelle des Seniorenbeirats bei Brigitte Sauer weitere Informationen unter Telefon 06233 89563 oder per E-Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de.