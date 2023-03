Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 90.000 Euro hat die Stadt in die Neugestaltung des Spielplatzes neben der Kindertagesstätte in der Fontanesistraße investiert. Am Mittwoch hat Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) das Gelände wiedereröffnet. Im Zentrum steht nun ein neues Klettergerüst. Der größte Wunsch, den Kinder bei der Planung des Projekts geäußert hatten, ist damit erfüllt.

Seit rund 60 Jahren gibt es den Spielplatz in der Fontanesistraße nun schon. Letztmals richtig saniert wurde das Areal laut Bernd Leidig 1977. Die Zeit für eine