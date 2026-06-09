Wer sich für Klimaschutz und Klimaanpassung vor der eigenen Haustür interessiert, bekommt in Frankenthal eine neue Möglichkeit, sich einzubringen: Das Klima-Team der Stadtverwaltung startet einen Klimatreff.

Dabei handelt es sich um eine Austausch- und Beteiligungsplattform rund um die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung, erläutert die Stadt in einer Mitteilung. Der Klimatreff versteht sich als Neuauflage der bisherigen Arbeitsgruppe Klimaschutz und soll zugleich ein niederschwelliger Einstieg für neue Interessierte sein, so die Stadt weiter. Aktuelle Themen rund um Klima, Umwelt und nachhaltige Stadtentwicklung sollen gemeinsam besprochen und Ideen aufgenommen werden, und konkrete Anregungen aus der Bürgerschaft sollen in die städtische Arbeit einfließen.

Der Klimatreff startet am Donnerstag, dem 18. Juni und findet zunächst im zweiwöchigen Rhythmus donnerstags von 10 bis 12 Uhr statt. Treffpunkt ist der Sitzungssaal im 7. Obergeschoss des JM-Centers im Nachtweideweg 1-7. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Nachfragen ist das Klimabüro erreichbar unter Telefon 06233 89731 oder 06233 89796 oder per Mail an klima@frankenthal.de. Mehr Infos: frankenthal.de/klimaschutz.