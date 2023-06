Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vermutlich als eine der ersten Verwaltungen in Rheinland-Pfalz überhaupt erweitert die Stadt Frankenthal ihr digitales Angebot um einen virtuellen Bürgerservice. Anstelle eines persönlichen Besuchs im Rathaus, ist es möglich, bestimmte Anliegen per Video-Dialog mit einem Mitarbeiter zu erledigen.

Selbst wenn in seinem Fall kaum Zweifel an der Identität aufkommen dürften: Um zu demonstrieren, wie idealerweise ein Verwaltungsakt per Videoschalte abläuft, holt Martin Hebich schnell