Die beiden auf dem Geländestreifen zwischen Nachtweideweg und der Straße Am Kanal geplanten Kindertagesstätten werden fast identisch geplant: Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) erläuterte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, dass die neuen Gebäude spiegelbildlich auf dem Gelände angeordnet werden sollen. Der Vorteil für die Stadt nach Knöppels Worten: Das Honorar für die Architekten fällt wegen des reduzierten Planungsaufwands geringer aus. Der Ausschuss stimmte der vonseiten der Verwaltung vorgeschlagenen Vergabe der ersten vier Leistungsphasen an das Ludwigshafener Büro Sander/Hofrichter zu. Das Auftragsvolumen: rund 145.000 Euro. Nach Darstellung des Bürgermeisters habe die Stadt erstmals ein solches Verfahren ohne externe Hilfe durchgezogen. Sein Fazit: „Das geht schneller und ist effizienter.“ Schon im Februar beginnen nun Baggerarbeiten auf dem Grundstück. Dabei wird Boden im südlichen Teil des Areals ausgetauscht. Dort waren Altlasten entdeckt worden, die vor dem Bau der Kitas beseitigt werden müssen.