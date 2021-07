Durch die Corona-Pandemie hat sich das Konsumverhalten der Menschen geändert. Das hat auch Einfluss auf die Menge und die Art des Abfalls. Zu diesem Schluss kommt – nicht nur – die Stadtverwaltung Frankenthal in einem Bericht, der am Montag, 12. Juli, 17 Uhr, im Betriebsausschuss im Congress-Forum vorgelegt wird. In der Sitzung soll über das für die kommenden vier Jahre geltende Abfallwirtschaftskonzept informiert werden. Darin heißt es unter anderem, man wolle Bürger noch stärker dazu bewegen, ihr Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen und über Möglichkeiten der Müllvermeidung informieren.