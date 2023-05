Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Frankenthaler Strandbadlager muss in seiner bisherigen Form wegen der Einschränkungen durch die Corona-Krise in diesem Sommer ausfallen. Stattdessen soll es Angebote in den Kinder- und Jugendtreffs geben – allerdings stehen dort dann deutlich weniger Plätze zur Verfügung.

700 Kinder und Jugendliche hätten sich zu Beginn des Jahres fürs geplante Sommerprogramm angemeldet, berichtet der Leiter des städtischen Kinder- und Jugendbüros, Michael Krauß,