Um für einen möglichen Energienotfall gewappnet zu sein, trifft die Stadtverwaltung Vorsorge. Für die erforderlichen Vorkehrungen hat der Stadtrat überplanmäßige Mittel von 285.000 Euro bereitgestellt. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Schutz der kritischen Infrastruktur.

Die denkbaren Blackout-Szenarien, die seit Sommer in zwei Krisenstäben ausgearbeitet wurden, stellte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) in der Sitzung am Mittwoch ausführlich