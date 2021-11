WORMS. In der Adventszeit soll es in diesem Jahr in der Wormer Innenstadt wieder nach Lebkuchen und Glühwein duften. Wie die Stadtverwaltung berichtet, soll der Budenzauber am Samstag, 20. November, beginnen und bis Donnerstag, 23. Dezember, dauern.

Nach der Absage im vergangenen Jahr sei die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt groß, wird Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir arbeiten an einem Sicherheits- und Hygienekonzept, das die Besucherinnen und Besucher schützt und weihnachtliche Stimmung aufkommen lässt.“ Offiziell eröffnet werden soll der Budenzauber am Montag, 22. November, 17 Uhr, auf dem Obermarkt.

Keine komplette Einzäunung

Der Markt soll so aussehen, wie ihn die Besucher aus früheren Jahren kennen. Das Geschehen soll sich vor allem auf der Achse Parmaplatz, Obermarkt, Römischer Kaiser und in der Kämmererstraße abspielen. Angesichts der Ausdehnung sei an eine komplette Einzäunung nicht zu denken, erklärt Angelika Zezyk, Leiterin des Bereichs Sicherheit und Ordnung. „Einzelne Stände müssen jedoch unter die 3G-Regel fallen und benötigen eine Absperrung und Durchgangskontrolle“, betont sie mit Blick auf die Ausschankstellen. Weitere Regeln: Glühwein dürfe nur direkt am Stand getrunken werden. Das Schlendern über den Weihnachtsmarkt mit der Glühweintasse in der Hand müsse in diesem Jahr ausfallen.