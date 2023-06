Hundehalter, die einen Vierbeiner aus dem Tierheim bei sich aufnehmen, könnten in Zukunft für einen gewissen Zeitraum von der Hundesteuer befreit werden. Die Stadt hat den Vorschlag von Ratsmitglied Beate Weber prüfen lassen und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Kommunalabgabengesetz den Verwaltungen in dieser Hinsicht einen gewissen Ermessensspielraum lasse. Einen Anreiz zu schaffen, ein ausgesetztes oder abgegebenes Tier einem Welpen vom Züchter vorzuziehen, und damit nicht alle Hundebesitzer gleich zu behandeln, hält Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) für vertretbar. Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne/Offene Liste) regte an, die Steuerermäßigung an die Bedingung eines sogenannten Hundeführerscheins zu knüpfen. Das erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass schwierige Hunde nicht direkt wieder zurückgegeben würden.